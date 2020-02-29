Başkentliler İdlib şehidinin evine bayraklarla yürüdü

29.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:12

Ankaralılar İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın evinin önüne bayraklarla yürüdü.



Ankara'nın Sincan ilçesinde binlerce kişi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan, Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya evine yürüdü. Yürüyüşte Sincanlılar, dev Türk bayrağı açarak 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Daha sonra topluluk İstiklal Marşı okuduktan sonra cadde ve sokaklara yürüdü. - ANKARA

Kaynak: İHA