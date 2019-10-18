18.10.2019 00:07

Başkentliler en çok domates tüketiyor

-Son üç ayda Başkentliler 52 bin tonla en çok domates tüketirken, mısır tüketimi de rekor kırdı

-Ankara Büyükşehir belediyesi toptancı hali verilerine göre başkentliler, 1 temmuz-1 ekim tarihleri arasında 330 bin ton sebze ve meyve tüketti

ANKARA - Başkent'in yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Başkentlilerin 1 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasındaki sebze ve meyve tüketimine ilişkin verileri açıkladı.

Başkentliler son 3 ayda toplam 330 bin ton sebze ve meyve tüketirken, en çok tüketilen sebze 52 bin tonla domates oldu.

Mısır rekor kırdı

Toptancı Hali verilerine göre bu yıl Temmuz-Ekim ayları arasında mısır tüketimi rekor kırdı.

7'den 70'e herkesin severek tükettiği mısır, 12 milyon 819 bin adet tüketimle son yılların rekor seviyesine ulaştı.

Yaz döneminde karpuz ve kavun bol bol tüketildi

Özellikle yaz döneminde Başkentlilerin en çok tükettiği meyvelerin başında 50 bin tonla karpuz, 28 bin tonla kavun yer aldı.

Yeşilliği sofralarından eksik etmeyen Başkentliler yaz ve sonbahar aylarını kapsayan dönemde; 5 milyon bağ maydanoz, 4 milyon adet ile kıvırcık ve iceberg, 4.5 milyon bağı aşan roka ve dereotu da tüketti.

Ankara'da 1 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında;

Maydanoz: 5 milyon 591 bin bağ, Kıvırcık: 4 milyon 98 bin adet

Iceberg: 3 milyon 374 bin adet, Roka : 2 milyon 466 bin bağ

Dereotu: 2 milyon 87 bin bağ, Nane: 1 milyon 730 bin bağ

Ispanak: 967 bin kilogram, Marul: 895 bin adet, Yeşil Soğan: 855 bin kilogram yeşillik tüketildi.

Kaynak: İHA