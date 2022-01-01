Başkentliler Elmadağ Kayak Merkezi'nde karın keyfini çıkardı

ANKARA (AA) - Başkentliler yeni yılın ilk gününde Elmadağ Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

Yeni yıla Ankara'da giren Başkentli ailelerin hafta sonu tercihlerinden biri Elmadağ oldu.

Sabah saatlerinden itibaren Elmadağ Kayak Merkezi ve çevresine gelen vatandaşlar, kızakla kaydı, kar topu oynadı.

Aileleriyle kardan adam yapan ve kızağa binen çocuklar keyifli anlar yaşarken, bazı çocuklar ata binerek farklı bir deneyim yaşadı.