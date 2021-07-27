Başkentliler Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı'na akın etti
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Başkentliler Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı'na akın etti

Başkentliler Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı'na akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı, Kurban Bayramı tatili ve bağlayan hafta sonunda Başkentlilerin uğrak noktası oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı, Kurban Bayramı tatili ve bağlayan hafta sonunda Başkentlilerin uğrak noktası oldu. Ankara'da sıcak havaların da etkisiyle açık havada ferahlamak isteyen Başkentliler aileleriyle birlikte Çubuk-1 Barajı'na akın ederek, tatilin keyfini çıkardı.

Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı, Başkentlilerin akınına uğruyor. Yenilenen çevresi, oyun alanları, Atatürk Evi, bisiklet yolları, etkinlik ve mesire alanları, serası, spor sahası, muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barından yeni görüntüsüyle göz kamaştıran Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı, Başkentlilerin Kurban Bayramı tatilinde de uğrak noktası oldu. Uzun yıllar atıl durumda kalan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın döneminde baştan aşağı yenilenen Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı, normalleşme sürecinin başlamasıyla Başkentli aileler tarafından en çok ziyaret edilen lokasyonlar arasında yerini aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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