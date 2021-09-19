Başkentliler Arabasız Kent Günü kapsamında Bahçelievler 7. Cadde'de bisiklet kullandı (1) - Haberler
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Başkentliler Arabasız Kent Günü kapsamında Bahçelievler 7. Cadde'de bisiklet kullandı (1)

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Başkentliler Arabasız Kent Günü kapsamında Bahçelievler 7. Cadde'de bisiklet kullandı (1)

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen Arabasız Kent Günü kapsamında, Ankara'da yaşayan bisikletseverler, trafiğe kapatılan Bahçelievler 7. Cadde'de konvoy oluşturdu.

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen Arabasız Kent Günü kapsamında, Ankara'da yaşayan bisikletseverler, trafiğe kapatılan Bahçelievler 7. Cadde'de konvoy oluşturdu.

Etkinliğe, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ile çok sayıda başkentli katıldı.

Etkinliğe, AB Delegasyon Başkanlığından belediye otobüsüyle giden Meyer-Landrut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta, emisyonun ve trafiğin azaltılması yönünde farkındalık faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

Emisyon ve trafiğin azaltılmasının kirlilik ve trafik kazalarının azaltılması anlamına geldiğini kaydeden Meyer-Landrut, "Bütün bunlar sonuç olarak hepimiz için en çok da geleceğimiz ve yeni nesiller için son derece önemli." diye konuştu.

Meyer-Landrut, son yıllarda Türkiye'deki birçok belediyeyle bu alanda iş birliği yapıldığına vurgu yaparak "Giderek artan sayıda belediyeyle sürdürülebilir kentsel kalkınma planları hazırlama konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bütün bu çalışmalar mevcut durumun iyileşmesine yönelik. Her kent için farklı planlar var ve dolayısıyla bu planlara destek vermekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

De Kwaasteniet, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de aralarında Konya ve İzmir'in de bulunduğu bazı şehirlerde bisiklet kullanımının yaygın olduğunu belirterek Türkiye'de bisikletle ulaşım sağlayanların, şehirlerin coğrafi yapısından ötürü cesaret sahibi ve sağlıklı olduğunu kaydetti.

Etkinliğin açılışında katılımcılara da seslenen de Kwaasteniet, "Hollanda'da herkes bisiklete biner. Bisiklet aynı zamanda bir ulaşım şeklidir. Bisiklete binerken hem etrafı görmeniz mümkün olur hem de bisiklete bindiğimiz için araçlar garajda kalır." dedi.

Ülkesinde 17 milyon nüfusa karşılık 22 milyon bisiklet bulunduğunu da belirten de Kwaasteniet, bisiklete binen kişi sayısının artmasının, çevre için de iyi olacağını sözlerine ekledi.

Trafiğe kapatılan 7. Cadde'deki bisiklet etkinliği, de Kwaasteniet'in damalı bayrağı sallamasıyla başladı.

Başkentliler Arabasız Kent Günü kapsamında Bahçelievler 7. Cadde'de bisiklet kullandı (1)

Başkentliler Arabasız Kent Günü kapsamında Bahçelievler 7. Cadde'de bisiklet kullandı (1)

Başkentliler Arabasız Kent Günü kapsamında Bahçelievler 7. Cadde'de bisiklet kullandı (1)

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
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