Başkentli üreticiye fide desteği başladı
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Başkentli üreticiye fide desteği başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçen çiftçinin her koşulda yanında olmayı sürdürüyor.

Başkentli üreticiye fide desteği başladı
13.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:27

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçen çiftçinin her koşulda yanında olmayı sürdürüyor. İlk etapta domates ve sivri biber fidesi dağıtımına başlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 25 ilçede 2 bin 503 çiftçiye 5 milyondan fazla fideyi 20 Mayıs tarihine kadar dağıtacak.

Başkentli çiftçilerin tarımsal üretimlerini artıracak destek programlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında yerli üreticilere 5 milyondan fazla domates ve sivri biber fidesi dağıtacak.

Fide dağıtımı ayaş'tan başladı

Ankara'nın 25 ilçesinde yaşayan 2 bin 503 üreticiye toplam 5 milyon 616 bin 450 sebze fidesi dağıtacak olan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, dağıtıma ilk olarak Ayaş ilçesinden başladı. Başkan Yavaş'ın yerli üreticilere yönelik teşviklerin çeşitlendirilerek artırılması yönündeki talimatının ardından yüzde 75'i Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı payı ile sağlanacak fide desteği, 20 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Çiftçinin istediği fide türüne destek

Başkent tarımını geliştirerek kent ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi fide dağıtımıyla aynı zamanda çiftçilere de ekonomik yönden destek sağlamayı amaçlıyor. Üreticilerin özellikle talep ettiği Nergis cinsi domates ile Demre cinsi sivri biber fidesine destek verildiğine dikkat çeken Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-20 Mayıs tarihleri arasında fide dağıtımlarına hız kesmeden devam edecek.

Başkentli üreticilerin talepleri doğrultusunda sebze fidesi dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başkentli çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda sebze fidesi dağıtımına başladık. Ankara'nın 25 ilçesinde yaşayan 2 bin 503 üreticiye domates ve biber fidesi dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Toplam 5 milyon 616 bin 450 adet sebze fidesi Başkentli çiftçilere teslim edilecek. Ankaralı çiftçileri önümüzdeki yıllarda da farklı sebze fideleri ile daha fazla sayıya ulaşacak şekilde desteklemeyi planlıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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