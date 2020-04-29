Başkentli terziler maske üretiyor
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Başkentli terziler maske üretiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan "Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek" bağış kampanyasına Başkentli terziler yoğun ilgi gösterdi.

Başkentli terziler maske üretiyor
29.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:52

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan "Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek" bağış kampanyasına Başkentli terziler yoğun ilgi gösterdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle dükkanlarını açamayan ya da iş kaybına uğrayan terzi esnafı ve tekstil sektörü çalışanları, parça başı ücret karşılığında belediye tarafından tahsis edilen mekanlarda maske üretimine başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, üretime katılan terzi sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Yaklaşık bir haftadır üretim yapıyoruz. Üretime başladığımızda bize katılan terzi sayısı 40 iken bu hafta 70 oldu. İlk hedefimiz 100 terzi arkadaşımızla çalışmaktı ancak bu sayıyı 120'ye çıkardık." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta maske üretimini 200 bin bandına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ünsal, şunları kaydetti:

"Terzilerimiz bu uygulamadan oldukça memnun. Bu hafta sonu toplam 120 terzi arkadaşımıza istihdam sağlayacağız. Sosyal mesafeyi korumak için ikinci bir alan daha belirledik. Üretimimizi böylece iki katına çıkarmış olacağız. Burada en önemli olan husus daha fazla terzi arkadaşımızı istihdam etmek. Bu merkeze kendi çalıştıkları makinaları getiriyorlar, bu konuda da lojistik destek sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin bir maliyeti olmuyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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