Başkentli minikler eğlenerek trafik kurallarını öğreniyor

29.09.2019 10:53

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Parkı içerisindeki Trafik Eğitim Merkezi'nde, Başkentli miniklere eğlenceli bir şekilde trafik kurallarını öğretiyor.



Miniklere; yayaların ve sürücülerin uyması gereken kurallardan bisiklet kullanımı ve servise binme kurallarına kadar her türlü trafik eğitimi veriliyor.



Minyatür parkta eğitim



Okulların yoğun ilgi gösterdiği eğitim teorik ve uygulamalı olmak üzere iki şekilde gerçekleştiriliyor. Minikler, Ankara'nın minyatürü olan parkurda bir yandan trafik kurallarını öğrenirken bir yandan da akülü araçlarda direksiyon başına geçiyor.



Hayat kurtaran eğitim



Trafik Eğitim Merkezi'ndeki trafik pistinde uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda gezen minikler; üst geçit, okul geçidi, yaya geçidi, trafik levhaları, trafik ışıkları ve hayat kurtaran trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor.



Başkentli minikler için düzenlenen eğitim programına katılmak isteyen okulların "0312 507 15 38" numaralı telefondan randevu alması gerekiyor.



Gönüllü trafik polisleri



Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi Eğitmeni Mehmet Ali Onar amaçlarının çocuklardan büyüklere ulaşmak olduğunu belirterek, şu bilgileri veriyor:



"Çocuklar, anne ve babalarını uyardığında bu çok daha fazla etkili oluyor. Çocuklar, kendi araçlarında bir nevi trafik polisliği yapıyor. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflara bu eğitimi veriyoruz. Birinci dönem, Eylül ayından Kasım ayının ortasına kadar sürüyor. İkinci dönemimiz ise Nisan ayında başlıyor, okulların kapanmasına kadar devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA