Başkentli minik zabıtalar denetimde
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Başkentli minik zabıtalar denetimde

Ankara Büyükşehir Belediyesi 25. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, AŞTİ'de Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleriyle birlikte saha denetimleri gerçekleştirdi.

10.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:11
Başkentli minik zabıtalar denetimde

Ankara Büyükşehir Belediyesi 25. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, AŞTİ'de Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleriyle birlikte saha denetimleri gerçekleştirdi. Minik zabıtalar; restoran, büfe ve otobüs firmalarının bilet yazıhanelerini de yerinde denetledi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda "Zabıta Çocuklar Denetimde" uygulaması devam ediyor. 25. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri bu yıl da zabıta üniforması giyerek, Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) saha denetimine çıktı.


AŞTİ Zabıta Denetim Amirliğine üniformalarıyla gelen Çocuk Meclisi üyelerine Şube Müdürü Veda Oğan, denetim sırasında yapılması gerekenler, konular ve kurallar hakkında detaylı bilgi verdi.


AŞTİ içindeki kafeterya, büfe ve otobüs firmalarının bilet yazıhanelerini denetleyen minik zabıtalar özellikle ambalajlı gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Ecza dolabı bulundurmayan bir büfeye para cezası uygulayan minik zabıtalar, bilet yazıhaneleri ile restoranlarda çalışan personelin sağlık kurallarına uyup uymadığını da denetleyerek, hijyen kurallarına uymayanları uyardı.


"Hem bu mesleği tanıtmaya hem de uyarılarımızı yapmaya çalıştık"


Çocuk Meclisi üyelerinin yaptığı denetimlerin işletme sahipleri kadar vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Şube Müdürü Veda Oğan, "Çocuklarımız sağlıklı ürünlerin nasıl kullanılacağı konusunda yeni bilgiler öğrenirken, açıkta satılan yiyecekler ile tehlike arz edecek gıda maddelerini almamaları konusunda bilinçlendiler. Zabıta mesleğinin sağlık, ulaşım ve çevre gibi insan hayatını doğrudan etkileyen her aşamada yer aldığını bizzat kendi gözleriyle gördüler. Çocuklarımıza hem bu mesleği tanıtmaya hem de uyarılarımızı yapmaya çalıştık" dedi.


"Çocuk Meclisi olarak en sevdiğimiz çalışmalardan birisi de zabıta ekipleriyle denetimlerde bulunmak"


AŞTİ'deki denetime arkadaşlarıyla birlikte katılan Çocuk Meclisi Başkanı Çağın Aladağ ise "Çocuk Meclisi olarak en sevdiğimiz çalışmalardan birisi de zabıta ekipleriyle denetimlerde bulunmak. Çocuk Meclisinin 12. dönem kararı olarak devam ettirdiğimiz bu uygulamada bizlere destek olan Zabıta ekiplerine çok teşekkür ederiz" sözleriyle düşüncelerini paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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