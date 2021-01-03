Başkentli kadınlardan ihtiyaç sahiplerine el örgüsü yeni yıl hediyesi
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Başkentli kadınlardan ihtiyaç sahiplerine el örgüsü yeni yıl hediyesi

03.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:36
Başkentli kadınlardan ihtiyaç sahiplerine el örgüsü yeni yıl hediyesi

Kadın Lokalleri üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere el örgüsü kıyafet ve oyuncak hazırladı.

Kadın Lokalleri üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere el örgüsü kıyafet ve oyuncak hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü salgın dönemini evlerinde geçirmek zorunda kalan "Kadın Lokalleri" üyeleriyle "Soğuk Kış Günlerinde Sımsıcak Bir Destek Projesi"ni başlattı.

Proje kapsamında başkent genelinde 21 noktada hizmet veren Kadın Lokalleri üyelerine 2 bin 100 paket yün ve şiş dağıtıldı. Kadınlar gönüllü olarak kazak, atkı, bere, şal ve oyuncak gibi ürünler ördüler.

Kadınların örgüleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan gıda yardımının yanında yeni yıl hediyesi olarak verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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