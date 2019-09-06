Başkentli kadınlara "savunma" eğitimi

06.09.2019 11:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, "Kadına Şiddete Hayır" sloganıyla başlattığı projeyle kadınlara kendilerini koruma eğitimi veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınlara yönelik savunma eğitimleri, Büyükşehir Belediyesi Sincan Kapalı Spor Salonunda haftanın iki günü ücretsiz olarak verilmeye başlandı.

Eğitimlerle ilgili açıklama yapan EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, Başkentli kadınlara uzak doğu sporlarından yakın savunma teknikleriyle "self defans" eğitimleri verdiklerini belirtti.

Hondoroğlu, kadına yönelik şiddete karşı bu projeyi başlattıklarını ifade ederek, "Tabii ki kadına ya da erkeğe fark etmez, şiddettin her türlüsüne karşıyız ama sokakta ya da aile içinde yaşanan şiddete karşı kadınlarımız kendini en az zararla nasıl kurtarabilir, bunun eğitimini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Self defans eğitimi veren Krav Maga Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Engin Deniz Karadağ da kadınların kendilerini savunmaları için verilen eğitimin önemine vurgu yaparak kendini savunma sporu olan self defansın öğretilmesinin aynı zamanda kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bir farkındalık projesi olduğunu ve tüm kadınların bu tür eğitimleri almasını tavsiye ettiğini söyledi.

Eğitimlere katılan kadınlar, kendilerine güvenlerinin arttığını belirterek artık şiddetin durmasını istediklerini, erkeklere de şiddetten uzak durmalarına yönelik eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA