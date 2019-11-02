Başkentli kadınlar istiyor, büyükşehir gerçekleştiriyor

02.11.2019 23:43

Eşit, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkenti kent paydaşlarıyla birlikte yönetme ilkesini hayata geçiriyor.



Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde kent yaşamında kadınların ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesine yönelik çeşitli anketler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü, başkentli kadınlara 'Hanım Lokalleri'nden beklentilerini sordu.



Ankaralı kadınların yüzde 17'si hanım lokallerine üye



Ankara Büyükşehir Belediyesinin daha önce düzenlediği "Kadınlar Ankara'dan ne bekliyor?" temalı anketle, yaşadıkları şehre dair görüş ve taleplerini iletme fırsatı bulan başkentli kadınlara, sosyo-kültürel etkinliklerden sportif faaliyetlere, eğitimden sanata kadar birçok farklı konudaki beklentisi de soruldu.



Ankaralı kadınların yüzde 17'si Hanımlar Lokallerine üyeyken, yapılan yeni anketle sunulan hizmetlerden daha fazla kadının yararlanması amaçlandı.



Hanım lokallerinden memnun musunuz?



Başkentin tüm ilçelerinde hem yüz yüze hem de elektronik ortamda 5 bin kadına uygulanan anket çalışmasıyla, Hanım Lokallerinden memnun olup olmadıkları soruldu.



Hanım Lokallerinde 'Ne gibi kurslar olmalı? Hangi saatlerde faaliyet göstermeli? Kadınların nelere ihtiyacı var? Hanımlar Lokali ismi değişsin mi?' gibi sorulara cevap arayan Büyükşehir Belediyesi, mevcut lokalleri kadınların beklentilerine göre geliştirmeyi planlıyor.



Başkentli kadınlardan şehir gezilerine yoğun talep



Bugüne kadar yapılan anketlerde kadınların en çok kent gezileri ve sportif faaliyetlerinin artırılmasına yönelik talepte bulunduğuna dikkat çeken Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Şenay Yılmaz, şu tespitlerde bulundu:



"Düzenlediğimiz geziler sayesinde şehrin tarihi ve turistik yerlerini uzman rehberler eşliğinde daha yakından tanıma şansı bulan kadın üyelerimiz ücretsiz şehir gezilerimize büyük ilgi gösteriyorlar. Kadınlarımız, Hanım Lokallerinde kendilerine yönelik kurslardan yararlanırken, çocuklarının da Çocuk Kulüplerinde vakit geçirmesinden oldukça memnun. Çocuklarını bırakacak yerleri olmayan kadınlar bu nedenle lokallerimizi tercih ediyor. Çalışan kadınların ortak talebi ise lokallerde etkinlik saatlerinin değiştirilmesi yönünde."



Büyükşehir Belediyesi, başkentli kadınların yaşadıkları şehirde söz sahibi olmasını amaçlarken ihtiyaç ve isteklerini hayata geçirecek çalışmalara da imza atmayı sürdürecek. - ANKARA

Kaynak: İHA