Başkentli kadınlar Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde bir araya geliyor

04.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:53

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 4-8 Mart tarihleri arasında dolu dolu geçecek bir programa imza atacak. Hafta kapsamında Başkentli kadınlar ağaç dikiminden konferansa, panayırdan sergiye kadar birçok etkinlikte bir araya gelecek. Ankara'da durakları turuncu renkle aydınlatacak olan Büyükşehir Belediyesi, "Yalnız Değilsin" hashtagi ile kentin 100 noktasına astığı afişlerle de farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.



Başkent Ankara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliklerle dolu bir hafta yaşayacak. Her yaş ve meslek grubundan kadınların katılımıyla 4-8 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ücretsiz etkinlikler tüm kadınlara açık olacak. Etkinlikler Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yasalarımız" adlı konferans ile başladı. Şiddetle mücadele yasaları hakkında kadınlara bilgi veren Avukat Feyza Çerçioğlu, "Ankara Barosu Gelincik Merkezi Projesi, diğer adıyla 'Toplumun Kadından Özür Dilemesi Projesi' devam ediyor. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarımızın hakları konusunda ayrıntılı bilgi veriyoruz. Koruma tedbirleri ile ilgili kadınlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.



Kadın Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman ise Ankara Barosu ile yapılan protokol kapsamında her ay Hanım Lokalleri'nde kadınlara yönelik seminerler düzenlediklerini belirterek, "Kadınlarımızın kendi yasalarını öğrenmeleri adına avukatlar gelerek bilgilendirmeler yapıyorlar. 8 Mart nedeniyle ayrıca bu önemli bilgilerin anlatıldığı konferansı halkımıza açık olarak yaptık" diye konuştu.



Etkinlikler kapsamında Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile 5 Mart Perşembe günü 2019 yılında öldürülen 474 kadın anısına saat 14.00'de Çakırlar Mahallesi 2418. Sokak ile 2416. Cadde kesişiminde meşe palamudu dikim etkinliği gerçekleştirilecek. 6 Mart Cuma günü saat 19.00'da Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı iş birliği ile "Kadın Sığınma Evi Sergi ve Yardım Panayırı"nın açılışı yapılacak. Çayyolu Alacaatlı Mahallesi 3377. Sokak Bahçeci Konakları No: 12 adresinde düzenlenecek açılışa keçe sanatçısı Banu Pehlivan da katılacak. Kızbaşına Platformu tarafından 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın da katılacağı "Kadın Cinayetlerini Durdurmak İçin Türkiye'nin İlk Kurgusal Duruşması" adlı program Başkentli kadınları buluşturacak. Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü ise 8 Mart Pazar günü Gençlik Parkı Gençlik Merkezi'nde 12.00-17.00 saatleri arasında aile içi eğitim semineri düzenleyecek. Dünya Kadınlar Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan karşılıklı 10 durak, 6 Mart akşamından itibaren turuncu renkte aydınlatılacak.



Büyükşehir Belediyesi, ayrıca kent genelinde 100 noktayı "şiddet görüyorsan, mobinge uğruyorsan, avukata ihtiyacın varsa, okula gidiyorsan, kooperatifsen, girişimciysen yalnız değilsin" hashtaginin yazılı olduğu afişlerle donattı. - ANKARA

Kaynak: İHA