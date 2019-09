Başkentli kadınlar artık daha güçlü

06.09.2019 10:58

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü'nün "kadına şiddete hayır" sloganıyla başlattığı projede kadınlara "self defans" (kendini koruma) eğitimi veriliyor.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla kadınların sosyal hayat içerisinde daha aktif rol alması ve daha güçlü olması yönünde yapılan faaliyetlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü'nün başlattığı projede Başkentli kadınlara "self defans" (kendini koruma) eğitimi veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda haftanın iki günü ücretsiz olarak verilmeye başlayan self defans eğitimleriyle ilgili konuşan EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, eğitimleri yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "Başkentli kadınlara Uzak Doğu sporlarından yakın savunma teknikleriyle "self defans" eğitimleri veriyoruz. Kadına yapılan şiddetti önlemek için başlattık bu projeyi. Tabi ki kadına ya da erkeğe fark etmeksizin şiddettin her türlüsüne karşıyız ama sokakta ya da aile içinde yaşanan şiddete karşı da kadınlarımız kendini en az zararla nasıl kurtarabilir bunun eğitimini veriyoruz" dedi.



Self defans eğitimini veren Krav Maga Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Engin Deniz Karadağ, kadınların kendini savunmaları için verilen eğitimin önemine dikkat çekerek, kendini savunma sporu olan self defansın aynı zamanda kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bir farkındalık projesi de olduğunu söyledi. "Kadına şiddete hayır" projesine destek vermek amacıyla bu eğitimleri verdiğini ifade eden Karadağ, "Kadınları şiddete karşı bilinçlendirmek için buradayız. Bu bir farkındalık projesidir. Kadınlara küçük tekniklerle kendilerini nasıl savunacakları konusunda püf noktalar öğretiyoruz. Bence her kadın çok güçlüdür. Belli teknikleri öğrendikten sonra kendilerini savunmakta çekinmeyecekler. Kendilerine güvenleri gelecek. Tüm kadınların bu tür eğitimleri almalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.



"Artık kadına şiddet dursun"



EGO Spor Kulübü tarafından düzenlenen "self defans" eğitiminin ilk gününde derse yoğun ilgi gösteren kadınlar, özgüvenlerinin arttığını belirtiler. Çocuklarıyla birlikte 3 yıldır EGO Spor Kulübü'ne gelen Burcu Güngör, "Kızım ve oğlum burada karate kursuna geliyor. Ben de onlarla gidip geliyorum. Savunma tekniklerini öğrenmek bizim için çok faydalı olacak. Kadına da, erkeğe de şiddet doğru bir şey değil ama zor durumda kaldığımızda da kendimizi korumamız gerekiyor. Bu eğitimi verdikleri için başta Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a, EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Bey'e ve hocamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi:



"Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA