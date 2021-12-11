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Başkentli çocuklar yerli üreticilerle buluşuyor

Başkentli çocuklar yerli üreticilerle buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında tutumlu olmayı, yatırım yapmayı ve yerli malı kullanmayı aşılamak amacıyla Başkentli çocukları yerli üreticilerle buluşturuyor.

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında tutumlu olmayı, yatırım yapmayı ve yerli malı kullanmayı aşılamak amacıyla Başkentli çocukları yerli üreticilerle buluşturuyor.

Başkent'te yerli üretimi artırmaya ve yerli üreticiyi desteklemeye yönelik çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da yaşayan çocuklara yönelik yerli üretim konusunda bilgi sahibi olmaya, tutumlu davranmaya, yatırım yapmaya ve yerli malı kullanmaya teşvik etmek amacıyla yeni bir proje başlattı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Büyükşehir Belediyesine bağlı Çocuk Meclisi ve Çocuk Kulübü üyesi 7-14 yaş arasındaki toplam 220 çocuğu yerli üretim yapan tesislere götürerek, yerli üreticilerle buluşturuyor.

"Amaç, yerli ve milli ürün kullanımında bilinç aşılamak"

Elektrikli otobüs üretimi yapan BELKA A.Ş. Teknoloji Merkezi başta olmak üzere birçok yerli üretim tesisini gezen çocuklar, bu sayede üretim sürecini yakından inceleme fırsatı da yakalıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpcu, yerli üreticilere yapılan bu ziyaretlerin çocukların gelişiminde ve gelecek hedeflerinde rol model olabileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine bağlı Çocuk Kulübü üyelerimizi yerli üreticilerimizle buluşturuyoruz. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın, yerli malı kullanmanın ve yerli üretimin önemini vurguluyoruz. Yerli yatırımın önemini kavratmak ve bu bilinci aşılamak için üretim alanlarını görmelerini, üretim süreciyle ilgili bilgi sahibi olmalarını ve en önemlisi yerli üreticilerimizi örnek almalarını amaçlıyoruz."

Merak ve üretim seferberliği aşılanıyor

Yerli malını kullanmayı teşvik etmek için her yıl aralık ayında kutlanan 'Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda düzenlenen yerli üretim tesislerine yönelik ziyaretlere katılan çocuklar, bilgi edinerek üretim seferberliğinin önemi kadar israfın zararlarını da öğreniyor. - ANKARA

Başkentli çocuklar yerli üreticilerle buluşuyor

Başkentli çocuklar yerli üreticilerle buluşuyor

Başkentli çocuklar yerli üreticilerle buluşuyor

Başkentli çocuklar yerli üreticilerle buluşuyor

Başkentli çocuklar yerli üreticilerle buluşuyor

Başkentli çocuklar yerli üreticilerle buluşuyor

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