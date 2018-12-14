Başkentli Çocuklar Kar Tatilinde Eğlendi

Ankara Valiliği tarafından kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arada çocuklar karın tadını çıkarttı.

Ankara Valiliği, meteoroloji verilerine göre il genelinde okullara 1 günlük kar tatili ilan etti. Kar tatilini fırsat bilen aileler ise çocukları ile parklarda karın keyfini çıkarttı. Kızakları ile kayan ve kartopu oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi. - ANKARA