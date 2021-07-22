Başkentli çiftçiler kırmızı mercimek hasadına başladı
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Başkentli çiftçiler kırmızı mercimek hasadına başladı

Başkentli çiftçiler kırmızı mercimek hasadına başladı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk kez başkentli çiftçilere dağıtılan kırmızı mercimek tohumunun hasadına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk kez başkentli çiftçilere dağıtılan kırmızı mercimek tohumunun hasadına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı geliştirmek için çiftçilere tohum dağıtımından teknik eğitime kadar birçok konuda destek olmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından başlatılan kırsal kalkınma destekleri her geçen gün çeşitlenerek devam ediyor.

Nadas alanlarını daraltma, kuru tarım alanlarını değerlendirme ve girdi maliyetlerini düşürmek için bu yıl ilk kez Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana'da 675 yerli üreticiye toplam 200 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Bu kapsamda yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı paylı olan kırmızı mercimek tohum desteğinden yararlanan çiftçiler, hasat işlemlerine başladı.

Çiftçiler memnuniyetini dile getirdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen hasat işlemlerine başlayan çiftçilerden Murat Özyiğit, "Tohum desteğini daha önce hiç görmemiştik. Allah razı olsun. Mansur Başkanımız bize mercimek verdi. Onu ektik, şimdi de hasadını yapıyoruz. Çok mutluyuz. Mercimeği satıp, bitkisini hayvanlar için kullanacağız. Bize çok büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Metin Köşker de, tohum desteğinden ilk defa bu yıl faydalandıklarını belirterek, 300 kilogram kırmızı mercimek tohumu aldığını, kırmızı mercimeğin çiftçi için çok karlı bir tohum olduğunu kaydetti.

Çiftçi Harun Aşıcı ise "Daha önce böyle bir hizmetten yararlanmamıştık. 100 dönümlük arazimi ektim. 300 kilo destek aldım. Başkanımız hububat olsun, bakliyat olsun hem bizim mahallemize hem de çevre ilçelere tohum desteğinde bulundu. Bu konuda hiçbir ayrım yapmadan, siyasi görüşe bakmadan her kesime yardım etti. Bugün de hasadımızı yapıyoruz, mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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