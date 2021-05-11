Başkentin yıpranan yaya üst geçitlerinde bakım onarım çalışması yapılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi kentin yıpranan yaya üst geçitlerinin estetik görünüm kazandırılması için bakım, onarım ve boyama çalışması başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kentin yıpranan yaya üst geçitlerinin estetik görünüm kazandırılması için bakım, onarım ve boyama çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ankara'da 25 yaya üst geçidinin bakım ve boyama çalışmaları programına alındığı belirtildi.

1071 Malazgirt Bulvarı ODTÜ A4 Kapısı önü yaya üst geçidi ile Eskişehir yolu Sayıştay önündeki üst geçidin boya işinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, belediye ekiplerinin, Ulus Atatürk Anıtı önünde yer alan yaya korkuluklarını da boyayarak kent meydanına temiz bir görünüm kazandırdığı ifade edildi.

Açıklamada, "Ramazan Bayramı öncesi kente estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla Kent Estetiği Daire Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında üst geçitlerin ömrünü uzatacak bakım ve boyama işlemleri daha da hızlandırıldı." bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan