Başkentin yılkı atları kar üstünde görüntülendi
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Başkentin yılkı atları kar üstünde görüntülendi

27.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:40

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde grup halinde yaşayan yılkı atlar, kar üstünde beslenmeye çalışırken görüntülendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde grup halinde yaşayan yılkı atlar, kar üstünde beslenmeye çalışırken görüntülendi.

Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldıkları yılkı atları, kışın da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Beypazarı'nın yaylarında grup halinde yaşamlarını sürdüren yılkı atlar, havaların soğumasıyla aç kalmamak için ovalara ve tarım arazilerine indi.

Kar üstünde beslenirken görülen yılkı atları, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karaşar Mahallesi sakinlerinden Mehmet Kaytanbıyık, evinin önüne kadar gelen yılkı atlarına yiyecek verdiğini söyledi.

Yaylaların farklı bölgelerinde yaşayan yılkı atlarının sayılarının giderek arttığını vurgulayan Kaytanbıyık, "Havalar ısınınca ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı atları, kışın aç kalınca ovalara ve tarım arazilerine iniyorlar. Geçekten çok atik ve dinamik hayvanlar, hele koştuklarını görmek insanı rahatlatıyor." diye konuştu.

Başkentin yılkı atları kar üstünde görüntülendi
Başkentin yılkı atları kar üstünde görüntülendi
Başkentin yılkı atları kar üstünde görüntülendi
Başkentin yılkı atları kar üstünde görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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