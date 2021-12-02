Başkentin yeni otobüslerini kullanacak şoförlere eğitim verilmeye başlandı - Haberler
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Başkentin yeni otobüslerini kullanacak şoförlere eğitim verilmeye başlandı

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Başkentin yeni otobüslerini kullanacak şoförlere eğitim verilmeye başlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kullanmak üzere filosuna kazandırdığı 76 körüklü, solo ve elektrikli otobüslerin şoförlerine teknik ve uygulamalı eğitimlerin verilmeye başlandığını bildirdi.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kullanmak üzere filosuna kazandırdığı 76 körüklü, solo ve elektrikli otobüslerin şoförlerine teknik ve uygulamalı eğitimlerin verilmeye başlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, kasım ayı içerisinde teslim aldığı 76 körüklü, solo ve elektrikli otobüsleri kullanacak 2 bin 500'ün üzerindeki EGO otobüs şoförüne teknik ve uygulamalı eğitim vermeye başladı.

Otobüslere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başladığımız çalışmalar sonucunda yıllardır otobüslerin az olmasından kaynaklanan şikayetleri bitiriyoruz. Filomuza dahil ettiğimiz 301 yeni otobüsümüzün ilk teslimatı için eğitimlere başladık. Çok yakında yollarımız kırmızı beyaz olacak." ifadelerini kullandı.

"Dört kişilik kadroyla eğitimlerimiz veriliyor"

EGO Otobüs Daire Başkanlığı Eğitim Şefi İbrahim Erkaymaz da yeni otobüsler için şoförlere önce teknik ve teorik, ardından da pratik sürüş eğitimi verildiğini belirtti.

Erkaymaz, şunları kaydetti:

"Eğitimleri Mercedes'in kendi eğitmenleri veriyor. Dört kişilik bir kadroyla eğitimlerimiz veriliyor. 2. ve 3. bölgede 15'er kişilik gruplarla eğitimlerimiz veriliyor. Gruplarımızdaki şoför sayısını minimum seviyede tutarak daha verimli eğitim alınmasını hedefliyoruz. Önce teknik olarak bütün bilgilendirmeler yapılıyor, ardından pratik eğitime geçiyoruz."

"İleri teknoloji ile donatılmış"

Eğitime katılarak yeni otobüsleri kullanmaya başlayan EGO şoförü Zafer Karatop, araçlar hakkında teknik bilgiler aldıklarını belirterek, "Yeni otobüslerin kullanım açısından diğer otobüslerden farkını öğreniyoruz. Yeni gelen otobüslerimiz donanım olarak çok iyi. İleri teknolojiyle donatılmış. Ankara halkına hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Başkentin yeni otobüslerini kullanacak şoförlere eğitim verilmeye başlandı

Başkentin yeni otobüslerini kullanacak şoförlere eğitim verilmeye başlandı

Başkentin yeni otobüslerini kullanacak şoförlere eğitim verilmeye başlandı

Başkentin yeni otobüslerini kullanacak şoförlere eğitim verilmeye başlandı

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AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

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