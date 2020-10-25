Başkentin uyuşturucu taciri, polis operasyonuyla yakalandı

ANKARA'da, suç örgütü yöneticisi olduğu ve kentteki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde bulundurduğu iddia edilen, çok sayıda suçtan da aranan Emre Z., polis operasyonuyla yakalandı.

ANKARA'da, suç örgütü yöneticisi olduğu ve kentteki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde bulundurduğu iddia edilen, çok sayıda suçtan da aranan Emre Z., polis operasyonuyla yakalandı.

Ankara'da, 2018'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik hava destekli düzenlenen 'Kalkan Operasyonu'nda, aralarında örgüt lideri Muzaffer Arkaç'ın da yer aldığı, 3'ü polis 111 kişi yakalanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında harekete geçen Altındağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' dahil çok sayıda suçtan arandığı, suç örgütü yöneticisi olduğu ve kentteki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde bulundurduğu belirtilen Emre Z.'nin saklandığı adresi belirledi. Özel harekat polisleri ile adrese operasyon düzenleyen ekipler, kendilerine direnen ve kaçmaya çalışan Emre Z.'yi gözaltına aldı. Emre Z.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ