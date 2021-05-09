Başkentin simgelerinden Atakule, Avrupa Günü'nde AB ve Türk bayraklarının renklerine büründü

Başkentin simgelerinden Atakule, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle Avrupa Birliği (AB) ve Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Başkentin simgelerinden Atakule, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle Avrupa Birliği (AB) ve Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, AB İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Avrupa Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu çerçevede, Ankara'nın simge binalarından Atakule, AB ve Türk bayraklarının renkleriyle ışıklandırılarak Türkçe ve İngilizce "9 Mayıs Avrupa Günü kutlu olsun" mesajı paylaşıldı.

TOBB İkiz Kuleleri de AB bayrağında yer alan gök mavisi zeminin ve 12 altın yıldızın renklerine büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz