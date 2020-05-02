Başkentin sembol mekanları boş kaldı
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Başkentin sembol mekanları boş kaldı

Başkentin sembol mekanları boş kaldı
02.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:30

Başkentin sembol mekanları boş kaldı Şehrin yoğunluğuyla bilinen mekanlar sessizliğe büründü Yeşil alanların keyfini sokak hayvanları çıkardı Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ankara'da sokaklar boş kaldı.

Başkentin sembol mekanları boş kaldı

Şehrin yoğunluğuyla bilinen mekanlar sessizliğe büründü

Yeşil alanların keyfini sokak hayvanları çıkardı

ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ankara'da sokaklar boş kaldı. Cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, parkların ve yeşil alanların baharın renkleriyle süslenmesi hayranlık uyandırdı.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüsle mücadele kapsamında uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü de Başkent sessizliğe büründü. Şehrin sembolü olarak bilinen mekanlar, boş kalırken yollardaki trafik yok denilecek kadar azaldı.

Ramazan denildiğinde akla gelen ilk mekanlardan olan Hamamönü'nde bu yıl yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kurulmadı. Yeşil alanların tadını ise sokak hayvanları ve kuşlar çıkardı. Havaların ısınmasıyla insanların akın ettiği Gölbaşı Mogan Gölü'nde ise doğa kuşlara kaldı. Gölde bulunan karabataklar ekipler tarafından beslendi.

Başkentin sembol mekanları boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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