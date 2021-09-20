Başkentin karavan parkları kısa sürede karavan tutkunlarının gözdesi oldu - Haberler
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Başkentin karavan parkları kısa sürede karavan tutkunlarının gözdesi oldu

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Güncel

Başkentin karavan parkları kısa sürede karavan tutkunlarının gözdesi oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl'de açtığı karavan parklarla karavan tutkunlarını sevindirdi.

Başkentin karavan parkları kısa sürede karavan tutkunlarının gözdesi oldu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl'de açtığı karavan parklarla karavan tutkunlarını sevindirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılışı yapılan iki karavan park, kısa sürede karavan tutkunlarının gözde mekanı haline geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te karavan turizmini yaygınlaştırmak ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla karavan park projesini hayata geçirdi. Açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl karavan parkları kısa sürede karavan tutkunlarının uğrak noktası olmaya başladı.

Şehirden uzak, doğanın ortasında konaklama

Kurtboğazı Barajı'nda yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alana, Mavi Göl'de ise yaklaşık 4 bin metrekarelik alana kurulan karavan parklar, karavanları olan vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Her bir karavana ait yeşil alan, temiz su, elektrik, sosyal donatılar, güvenlik ve otopark imkanının yer aldığı karavan parklar; şehir kalabalığından uzaklaşarak doğa içerisinde konaklamak isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Başkentin karavan parkları kısa sürede karavan tutkunlarının gözdesi oldu

Başkentin karavan parkları kısa sürede karavan tutkunlarının gözdesi oldu

Başkentin karavan parkları kısa sürede karavan tutkunlarının gözdesi oldu

Başkentin karavan parkları kısa sürede karavan tutkunlarının gözdesi oldu
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkentin karavan parkları kısa sürede karavan tutkunlarının gözdesi oldu - Haberler
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