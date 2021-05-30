Başkentin ilk kaykay parkının yapımına başlandı
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Başkentin ilk kaykay parkının yapımına başlandı

Başkentin ilk kaykay parkının yapımına başlandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya'nın Çukurambar semtinde, Ankara'nın ilk kaykay parkının yapımına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya'nın Çukurambar semtinde, Ankara'nın ilk kaykay parkının yapımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı yaş gruplarına hitap edecek parkurlardan oluşacak şekilde çevre düzenleme projesi hazırlanan Kaykay Parkı, Çankaya İlçesi Çukurambar Mahallesi 1527. Sokak-1528. Sokak ile Budapeşte Caddesi arasında kalan yaklaşık 3 bin 400 metrekarelik alanda inşa ediliyor.

Mevcut alanın yaklaşık bin 200 metrekarelik kısmı, betonarme yapıya sahip kaykay parkurundan, diğer bölümü ise bitkisel peyzaj alanlarından oluşacak.

Gençlerin nefes alacağı ve keyifli vakit geçirebileceği park, kaykay havuzunda yapılacak gösteri ve yarışma gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapacak.

Başkentin ilk ve tek kaykay parkını yapmaya başladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, şu bilgileri paylaştı:

"Gençlerimizden yoğun talep gelince, biz de bu parkı yapmaya karar verdik. Bu alanda hem çeşitli becerilere sahip hem çeşitli yaş gruplarına göre konuşlandırılmış kaykay parkı yer alıyor. İlgili federasyon ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde yapılmış Ankara'daki ilk kaykay alanımız bu olacak. Burayı 3 ay içinde bitirip gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yapılacak aktiviteleri izleyebilmeleri için seyirci tribünleri ile etrafında yeşil alan olacak. Etrafı rahatsız etmeden, gençlerimizin bu sporu yapabileceği, çevreyle uygun bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bunun dışında Dikmen ve Batıparkımızda yapılacak iki kaykay parkı da 2 ay içinde gençlerimizin hizmetine sunulmuş olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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