Başkentin ihracatı yılın 7 ayında yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi
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Başkentin ihracatı yılın 7 ayında yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi

Başkentin ihracatı yılın 7 ayında yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Ankara'nın ihracatı bu yılın ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 21,3 artarak 5,2 milyar dolar oldu.

Ankara'nın ihracatı bu yılın ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 21,3 artarak 5,2 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-temmuz döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara yükseldi.

Ankara'nın ihracatı ise bu dönemde, yüzde 21,3 artarak, 5 milyar 160 milyon 679 bin dolara çıktı. Geçen yılın 7 aylık döneminde Ankara'dan 4 milyar 253 milyon 664 bin dolarlık ihracat gerçekleşmişti.

Başkent, bu performansıyla ocak-temmuz döneminde en fazla ihracat gerçekleştiren 6'ncı il oldu.

Kovid-19 öncesi döneme göre kıyaslandığında, Ankara'nın ihracatının, 2019 yılı ocak-temmuz dönemine göre yüzde 10,8 artış sağladığı görüldü. Ankara 2019'un 7 ayında 4 milyar 656 bin 487 dolarlık ihracat yapmıştı.

Başkentin ihracatında 7 aylık dönemde ilk sırada 853 milyon 577 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü yer aldı. Bu sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,2 artış kaydetti.

Bu sektörü 814 milyon 792 bin dolarla "makine ve aksamları", 703 milyon 342 bin dolarla madencilik ürünleri, 676 milyon 871 bin dolarla "otomotiv endüstrisi" izledi.

Söz konusu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 108,8 ile "mücevher" oldu. Bu sektörü, yüzde 73,1 ile "halı", yüzde 62,3 ile "madencilik ürünleri" takip etti.

Başkentin güçlü olduğu "savunma ve havacılık sanayisi" sektöründeki ihracatı ise yüzde 9,6 azalarak, 321 milyon 807 bin dolar oldu.

En fazla ihracat Çin'e

Ülkelere göre ihracatta ise Ankara'nın en fazla ihracat yaptığı ülke 486 milyon 872 bin dolarla Çin oldu. Çin'i, 482 milyon 247 bin dolarla ABD izledi. Başkentin ihracatında öne çıkan diğer ülkeler, 193 milyon 330 bin dolarla Irak, 190 milyon 84 bin dolarla İtalya, 88 milyon 944 bin dolarla Rusya oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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Başkentin ihracatı yılın 7 ayında yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi - Haberler Ekonomi
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