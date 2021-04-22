Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Güncel

Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor -Ankara'nın göbeği Kızılay'da 2 sokak Somalili vatandaşların yurdu oldu -Somalili Yahya: "Müslüman olarak buradan memnunum, her yerde cami var" -Ankaralı esnaf: "Somalilerle kanki olduk" Ankara Kızılay'da 2 sokak Somali mahallesi oldu.

Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor

-Ankara'nın göbeği Kızılay'da 2 sokak Somalili vatandaşların yurdu oldu

-Somalili Yahya: "Müslüman olarak buradan memnunum, her yerde cami var"

-Ankaralı esnaf: "Somalilerle kanki olduk"

ANKARA - Ankara Kızılay'da 2 sokak Somali mahallesi oldu. Somali kültürünü Başkente taşıyan Doğu Afrikalı insanlar, Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduklarını belirtti.

Afrika ülkesi Somali'den gelen insanlar, Başkent Ankara'da Sümer 1 ve Sümer 2 sokakta kendilerine yeni bir hayat kurdu. Eğitim, sağlık, iş imkanları gibi birçok sebepten ülkelerini terk edip Türkiye'ye yerleşen bu insanlar kendi kültürlerini yaşatmaya devam ediyor. Kızılay'ın ev sahipliği yaptığı bu insanlar, lokanta, kafe, berber, butik, kuaför ve market gibi birçok iş yerinin de sahibi. Hatta, Türkçe bilmedikleri için market alışverişinde zorlanan Somalililer için bir girişimci Somali esnafı Mart 2020'de ilk Somali süpermarketini açtı. Dükkanlarının içini ise kendi ülkelerine özgü tasarımlarla süslüyorlar.

Somalili Yahya 2 buçuk sene önce Türkiye'ye yerleştiğini belirterek, "İnsanlar çok iyiler. Anlıyorlar bizim durumu. Onları biz seviyoruz. Genel olarak çok iyiler. Müslüman olarak buradan memnumun. Her yerde cami var. Türkler bize yardım ediyorlar. Onu biz seviyoruz" diye duygularını dile getirdi.

O sokakta esnaf ise Somalili insanların 2-3 senedir orada yaşadıklarını belirterek, "Her türlü işi yapıyorlar, marketiydi, perdecisiydi, danışmanıydı. Aklınıza gelebilecek her türlü işi yapıyorlar. Bu sokak ve bir alt sokak Fevzi Çakmak'a büyük bir hareketlilik kattılar" dedi. Dillerine henüz alışamadıklarını ifade eden esnaf, "Bir faydaları var. Benim kankilerim var. Sohbet, muhabbet güzel. Düzgün insanlar. Bir şeylerini görmedim" diye konuştu.

Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor
Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor
Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor
Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor
Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor
Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor
Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor
Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor
Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor
Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor
Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor
Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor
Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Vedat Bilgin Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:08:55. #1.15#

title