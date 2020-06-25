Başkentin 30 yıllık su master planı hazırlanıyor
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Başkentin 30 yıllık su master planı hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizden sonrakilere sağlıklı bir sistem bırakmak, çoluğumuza çocuğumuza güzel bir gelecek bırakmak adına yapılması gerekenleri yapacağız." ifadesini kullandı.

Başkentin 30 yıllık su master planı hazırlanıyor
25.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:58

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizden sonrakilere sağlıklı bir sistem bırakmak, çoluğumuza çocuğumuza güzel bir gelecek bırakmak adına yapılması gerekenleri yapacağız." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi Master Planı" toplantısına katıldı.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin öncelikli görevinin kentte yaşayan insanlara musluktan içilebilir suyun temin edilmesi olduğunu belirterek, Ankara'da köyken mahalle yapılan 222 bölgede hala musluklardan su akmadığını, 37 köyde ise kanalizasyonun açıktan aktığını kaydetti.

Şiddetli yağışlar nedeniyle son bir hafta içinde yaklaşık 3 bin ihbar aldıklarını bildiren Yavaş, altyapı eksikliğinin bir an önce tamamlanması ve özellikle asbestli boruların değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yavaş, bu yatırımların yapılmasıyla Ankara'nın altyapı sorunlarından kurtulacağını savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizden sonrakilere sağlıklı bir sistem bırakmak, çoluğumuza çocuğumuza güzel bir gelecek bırakmak adına yapılması gerekenleri yapacağız. Polatlı hattı elek gibi olmuş. 'O borular bir an evvel değişmeli.' diyorum. Maalesef Polatlılı Meclis üyeleri de, 'Hayır.' diyor. Susuz kalınca da 'ASKİ nerede?' diyorlar. İnşallah Polatlı'dan o çeşme suyunu akıtacağız.

Ayrıca İvedik'ten Aydınlıkevler'e gelen hattın çok eski, patlaması durumunda Ankara'nın üçte biri susuz kalacak. ASKİ'nin bütçesi belediyeye aktarılmamış ve bunun gibi acil projeler gerçekleştirilmiş olsaydı, Ankara'nın 50 yıllık su problemi çözülmüş olacaktı. Su kaybı da önlenecekti. Biz de bugün suyu 3 liradan satacaktık."

"Başkente yeni bir kimlik kazandırılacak"

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ise Ankara'nın 30 yıllık su master planını kapsayan çalışmayla başkente yeni bir kimlik kazandırılacağını belirterek 3,5 yıl sürecek projenin su kaynaklarının yönetimi, altyapı ve arıtma sistemleri, kurumsal yapı, yatırım programları ve finansal analizleri kapsadığını söyledi. Öztürk, şu bilgileri verdi:

"700 bin metre atık su ve yağmur suyu hattı, 1 milyon 370 bin metre içme suyu isale, şebeke iletim hatları, 6 bin ızgara ile 185 su deposu imalatı gerçekleştirilmiştir. Elbetteki ASKİ olarak kesintisiz, kaliteli ve içilebilir su temin etmek, bunu iletecek altyapıyı döşemek önceliğimizdir. Bugün Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla musluklarından akan suyu içebilmektedir. Bina tesisatları ve bataryalarda oluşan demir korozyonunu önlemek adına İvedik Arıtma Tesisimizde korozyon kontrol sistemi kurularak şikayetleri sıfıra indirgeyen çok önemli çalışmalar yapmış bulunmaktayız."

ASKİ'de yarına kadar sürecek toplantıda çevre ve insan sağlığını önceleyen, etkin, verimli ve kaliteli su, atık su ve yağmur suyu gibi hizmetler ele alınacak.

Kaynak: AA

Manşet

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