Başkentin 19 yeni otobüsü servis vermeye başladı

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Başkentin 19 yeni otobüsü servis vermeye başladı Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda seyahat konforunu artırmak ve can güvenliğini sağlamak amacıyla Devlet Malzeme Ofisi'nden satın aldığı 8 metre uzunluğa sahip 51 otobüsten ilk partide 19 tanesini teslim aldı.

Başkentin 19 yeni otobüsü servis vermeye başladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda seyahat konforunu artırmak ve can güvenliğini sağlamak amacıyla Devlet Malzeme Ofisi'nden satın aldığı 8 metre uzunluğa sahip 51 otobüsten ilk partide 19 tanesini teslim aldı.

EGO Genel Müdürlüğü, 2013 yılından beri yeni araç alınmaması nedeniyle 355 otobüs ile 22 BELKA elektrikli otobüsünün filoya katılacağı süreci başlattı. Bu kapsamda, körüklü ve solo otobüslerin yanı sıra dar yollarda ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere alınan 8 metrelik 51 adet dizel otobüsten 19 tanesi servis vermeye başladı.

Düşük emisyon değerleri sayesinde çevreci özelliğiyle üretimi yapılan 2021 model otobüsler, metro ring hatlarında ve dar sokak-caddelerin bulunduğu bölgelerde hizmet verecek.

Otobüsler; Euro 6 motor teknolojisi özelliği, düşük dönüş yarı çapı ve yüksek manevra kabiliyetiyle şehir içi dar sokak ve caddelerden artık daha kolay geçiş yapabilecek. Otobüsün alçak tabanı biniş kolaylığı sağlarken, engelli erişimine uygun tekerlekli sandalye rampası sayesinde de engelli vatandaşlar daha güvenli şekilde seyahat edebilecek.

İhalesi ve sözleşme süreci tamamlanan doğalgazlı körüklü/solo otobüsler ile dizel körüklü otobüsler ise Kasım ayından itibaren yavaş yavaş teslim alınarak Ankara caddelerinde hizmet vermeye başlayacak.

Otobüslerin renk ve tasarımlarını düzenlenen anketle Başkentlilerin belirlediğini, bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde de hizmet vermeye başlayacağını belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şunları aktardı:

"Ankara'da en son 2013'te araç alımı yapılmıştı. Bu tablonun mutlaka değişmesi gerektiğini Sayın Mansur Yavaş başkanımız her fırsatta dile getirdi. Biz de bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Toplam 355 tane araç alımına yönelik büyük bir başlangıç yaptık. Daha kısa mesafelerde metro ring seferlerini yapacak şekilde ya da büyük araçların manevra kabiliyetinin olmadığı dar sokak ve caddelerde servis verebilmek amacıyla, ölü kilometreleri ortadan kaldıracak donanıma sahip araçlar satın aldık. Sefer sıklığını artırmak ve yolcunun daha hızlı bir şekilde metro istasyonlarından varmak istedikleri noktalara ulaşımını sağlamak amacıyla 8.31 metre uzunluğa sahip bu araçları, Devlet Malzeme Ofisi üzerinden satın alarak bir çalışma yürüttük. 2. parti otobüsler ise 2 hafta içerisinde, geri kalan 12 araç da eylül ayında gelecek. Yeni otobüslerimiz Ankaralılara hayırlı olsun."

Ayrıca, yeni alınan otobüsler 29 farklı hat ve güzergahta sefer yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik