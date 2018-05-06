Trafik Felç Oldu! Başkent'i Yine Sağanak Vurdu, Ev ve İş Yerini Su Bastı
Ankara'da dün Mamak'ta yaşanan sel felaketinden sonra bu kez Keçiören ilçesinde yağan yağmur ve dolu ev ve iş yerlerini bastı. Trafikte alt geçitler su altında kalınca araçlar hasar gördü, ulaşım kilitlendi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Keçiören Fatih Caddesi üzerindeki çok sayıda araç arızalandı. Alt geçitlerde ve köprülerin altında oluşan su birikintisi nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
ANKARA'DA YİNE SEL FELAKETİ HAYATI FELÇ ETTİ
Mamak'ta dün meydana gelen sel felaketinin ardından bugün öğle saatlerinde de Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti.
20 DAKİKA YAĞIŞ SONRASI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur ve dolu nedeniyle zemin kattaki evleri ve iş yerlerini su bastı. Birçok ana caddede ise göletler oluştu.
ÇOK SAYIDA ARAÇ ARIZALANDI, TRAFİK KİLİTLENDİ
Yollarda gölet oluşması nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, çok sayıda araç arızalandı. Araç sürücüleri, araçlarını iterek göletin içinden çıkarmaya çalıştı.
İtfaiye ekiplerinin, su baskını yaşanan evlere müdahalede bulunduğu öğrenildi.
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ula ya belediye chp de olsaydı DOĞAL AFET İLAN EDİLİRDİ Allah muhafaza kaç canı yitirmiştik kim bilir??????Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Durmak yok yola devam ankaraCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Daha cok ararsiniz melihi çokCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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500 yılda bir arka arkaya 2 sel MAMAK VE KEÇİÖRENCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ya adanın papucu dama atıldı boşuna gaz yakmayın dalıverin gari denizeCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır