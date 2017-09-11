Başkentgaz, Halka Arz Oluyor

Başkentgaz'ın ek satış dahil yüzde 28.75 hissesi halka arz edilecek.

Başkentgaz, Halka Arz Oluyor

Başkentgaz'ın ek satış dahil yüzde 28.75 hissesi halka arz edilecek.

Kaynak: Dunya.com