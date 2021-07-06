Başkente yeni model taksi durakları geliyor
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Başkente yeni model taksi durakları geliyor

Başkente yeni model taksi durakları geliyor
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yeni model taksi durakları montajlı alım işi için 29 Temmuz'da ihaleye çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yeni model taksi durakları montajlı alım işi için 29 Temmuz'da ihaleye çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, taksici esnafının da görüş ve önerileri doğrultusunda Kent Estetiği Daire Başkanlığını "Yeni Model Taksi Durakları Projesi" hazırlanması konusunda görevlendirdi.

Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda ilk örneği Çukurambar'da uygulanan projenin, ilk etabında 25 yeni taksi durağının yapım işi için de ihale tarihi belirlendi.

Yeni model taksi durakları montajlı alım işi için 29 Temmuz'da yapılacak ihale kapsamında yeni taksi durakları kapalı ve açık kullanım alanları, ibadethane, depo, tuvalet ve mutfak bölümleriyle taksici esnafının hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilecek.

Ankara taksici esnafı başta olmak üzere Ankara Umumi Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası ile yapılan görüşmeler sonrası tip1, tip2 ve tip3 modelde yapılacak yeni taksi durak noktaları ise şöyle belirlendi:

"Etimesgut Gölet Taksi, Etimesgut Ahimesut Taksi, Altındağ Hacettepe Taksi, Yenimahalle 06Ergazi Taksi, Yenimahalle GİMAT Taksi, Yenimahalle Oleyis Taksi, Yenimahalle Armada Şenol Taksi, Yenimahalle Batıkent Botanik Taksi, Yenimahalle A City Erciyes Gimart Taksi, Gölbaşı İncek Taksi, Çankaya Kardeşler Taksi, Çankaya Konutkent 1 Taksi, Çankaya Yaşamkent Taksi, Çankaya Metiş Taksi Durağı, Çankaya Anıl Taksi, Çankaya GAR Taksi, Çankaya Huzur Taksi, Çankaya Merhaba Taksi, Çankaya Ayrancı Taksi, Sincan Sağlık Taksi, Mamak Köprü Taksi, Mamak Mozaik Taksi, Keçiören Pınarbaşı Taksi, Keçiören Ufuktepe Taksi, Kahramankazan Meydan Merkez Taksi."

Proje çalışmaları doğrultusunda daha önce durak yeri verilmiş ancak mevcutta durağı olmayan noktalar ile ekonomik ömrünü tamamlayan taksi durakları da tespit edildi.

ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak ihalenin yapılmasının ardından 25 yeni model taksi durağının 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Ankara'da 7 bin 700 taksi ve 500'e yakın taksi durağı hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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