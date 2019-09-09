Başkente yeni bisiklet yolu

09.09.2019 12:06

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tarafından açılışı gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Parkı'na 2 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavaş tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Parkı içindeki "Bisiklet Yolu" yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Büyükşehir Belediyesince 5 üniversite ile ortaklaşa hayata geçirilen "Bisiklet Yolları Projesi" kapsamında Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) yanındaki 30 Ağustos Zafer Parkı'nda 2 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolunun daha görünebilir olabilmesi için mavi rengi kullandı.

"Atıl olan bir parkı yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk"

Başkan Yavaş, Ankara'da bisikletin hayatın bir parçası haline gelmesi ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmaları kesintisiz sürdüreceklerini bildirdi.

Bisiklet yolları konusunda vatandaşlarla aynı heyecanı paylaştıklarını ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Atıl olan bir parkı yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Park içine 2 bin 500 metrelik bir bisiklet yolu yaptık. Bisiklet kullananlar hemen parka geldiler. Özellikle çocuklar için çok güvenli ve keyifli oluyor. Bu güzel anlara tanık olmakta bizi mutlu ediyor. Parkta huzur var, yeşillik var, yürüme yolu var, bisiklet yolu ve en önemlisi güvenliğimiz var. Park içinde hiç plastik malzeme kullanmadık. Vatandaşlar aileleriyle huzur içinde bisiklet kullanabilecek ve gezebilecek."

Kaynak: AA