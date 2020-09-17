Başkente DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
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Başkente DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Başkente DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
17.09.2020 09:33 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:36

Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 19 Irak uyruklu kişi tespit edildi.

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda şüphelilerden 16'sı yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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