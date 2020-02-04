Başkent zabıtasından tabela temizliği

04.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:28

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde görüntü kirliliğine neden olan afiş, tabela, totem ve brandaları kaldırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, köprü üst ve alt geçitleri, aydınlatma direkleri dahil tüm ilçelerde izinsiz asılan afiş ve totemlerle kaldırılarak, ilgililer hakkında yasal işlem uyguladı.

Ekipler, caddelere ve refüjlere usulsüzce asılan, görüntü kirliliği oluşturan unsurları tek tek ortadan kaldırırken, trafik güvenliğini etkileyen noktalara da müdahale etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, vatandaşları görüntü kirliliğine yol açan unsurlar için Alo 153 Mavi Masa hattına şikayette bulunmaya davet ederek, "Cumhuriyetin başkenti, modern bir Avrupa kenti olmak durumundadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA