HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Başkent Üniversitesine KOSGEB destekli "BiyoTek TEKMER"

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, KOSGEB programıyla desteklenecek Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) gibi yapıların fikir aşamasındaki projelerin şirketleşme, yurt içi ve yurt dışı pazarlara açılmasıyla büyümesine kadar birçok süreçte yol gösterici...

Başkent Üniversitesine KOSGEB destekli
26.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:18

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, KOSGEB programıyla desteklenecek Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) gibi yapıların fikir aşamasındaki projelerin şirketleşme, yurt içi ve yurt dışı pazarlara açılmasıyla büyümesine kadar birçok süreçte yol gösterici olacağını belirterek, "Bu yapılar, buralarda kurulan şirketleri ekonomik birer aktör haline dönüştürecek." dedi.

Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezine "TEKMER" adının kullanım hakkı tanınmasına ilişkin KOSGEB'de sözleşme imzalandı. Sözleşmeye imzalar, Uzkurt ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal tarafından atıldı.

İmza töreninde konuşan Uzkurt, Başkent Üniversitesinin KOSGEB'in ilgili programı için müracatta bulunduğunu ve gerekli değerlendirmeler sonucunda, Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezinin kuruluş kararının verildiğini söyledi.

Uzkurt, merkezden Türkiye'ye ciddi katma değerler üretecek, biyoteknoloji, ilaç aşı alanında önemli projeleri kazandıracak firmaların çıkması temennisinde bulundu.

Program hakkında bilgi veren Uzkurt, son dönemde teknoloji geliştirme merkezlerini yeniden modellediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu modelde, teknoloji geliştime merkezlerini özellikle kısa sürede şirket değeri yüksek start-up'ların ortaya çıkmasına zemin hazırlayan mekanlar olarak kurguladık. Bu yapılar özellikle daha fikir aşamasındaki projelerin şirketleşme, yurt içi ve yurt dışı pazarlara açılmasıyla büyümesine kadar birçok süreçte yol gösterici olacak. Bu yapılar, buralarda kurulan şirketleri ekonomik birer aktör haline dönüştürecek."

"Yeni modele göre ilk TEKMER"

Uzkurt, programla 3 milyon 800 bin liraya kadar finansal desteğin yanı sıra TEKMER'lerin sürdürülebilirliği için mentorluk hizmeti de verileceğine dikkati çekerek, "Bu yapılar içinde bulunacak temsilcilerimiz, buralarda yer alan şirketleri KOSGEB desteklerinden yararlanmaları konusunda da yönlendirecek. Ülkemize bu tür yapıları kazandırmak, nitelikli istihdama katkı sağlamak ve teknoloji tabanlı start-up'ların ülkemizden çıkmasını temin etmek üzere yola çıkmış bulunmaktayız." diye konuştu.

KOSGEB'in yeni modeline göre desteklenecek ilk TEKMER'in, Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi olduğunu belirten Uzkurt, şimdiye kadar farklı tema ve illerde yaklaşık 30 müracaat aldıklarını, yakında bunları da sonuçlandıracaklarını sözlerine ekledi.

"Ankara biyoteknoloji alanında da yol gösterecek"

Başkent Üniversitesi Rektörü Haberal da son dönemde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aşı ve biyoteknoloji yönünde şirketlerin hizmete alınmasının daha da önem kazandığına dikkati çekerek, "Biz de biyoteknoloji ağırlıklı bir tematik TEKMER konusunu gündeme aldık. Bugün imzasını attığımız KOSGEB'in önderliğindeki TEKMER'imizin hem ülkemize hem de Ankara'ya önemli projeleri sağlayacağını umuyoruz." dedi.

Bu konuda yeterli altyapı, donanım ve insan kaynağının olduğunu dile getiren Haberal, merkezde şirketlerin faaliyete geçmesiyle projelerin oluşması ve ürüne dönüşmesi yaklaşımlarının bulunduğunu kaydetti.

Haberal, üniversite-kamu ve sanayi iş birliğiyle birçok projenin kısa sürede faaliyete geçeceğini ve olgunlaşacağını ifade ederek, "Bu konuda ülkemiz zaten önemli atılımları gerçekleştiriyor. Ankara savunma sanayisinin de başkenti oldu, biyoteknoloji konusunda Ankara'nın diğer illere ve üniversitelere de yol göstereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez hakkında

Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezinin temaları tıbbi cihaz, medikal, biyoteknoloji, nanoteknoloji, genetik, gıda, tarım, yenilenebilir enerji ve benzeri alanlar olarak belirlendi.

Merkez, girişimci adaylarını inovatif ve Ar-Ge içeren iş fikirlerini hayata geçirmeye teşvik etmek, kuracakları start-up firmalarda projelerinin hızlı ve sürdürülebilir bir gelişme kaydetmesini sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi 3. Sayfa
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş Politika
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Lionel Messi'nin Barcelona'dan bedelsiz ayrılabileceği gündeme geldi
Lionel Messi'nin Barcelona'dan bedelsiz ayrılabileceği gündeme geldi
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı
Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Beren Saat Ozan Güven Kenan Doğulu Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Gaziantep Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: Başkent Üniversitesine KOSGEB destekli "BiyoTek TEKMER" - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 13:24:29. #1.14#
title