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Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 3-3

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Spor
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 3-3

STAD: 5 TemmuzHAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler (xxx), Eren Özçelik (xxx), Mehmet Yılmaz Çalışır (xxx)İSKENDERUNSPOR AŞ: Ramazan (xxx) - İsmail (xxx), Hakan (xx),(Dk 46 Emre xxx), Enes (xx), Ahmet (xx), Osman (xx), (Dk 79 Kadir xx), Murat (xx), (Dk 66 Nureddin xxx) Onur (xxx), Ethem (xxx),...

ALANYA, ANTALYA (DHA) - STAD:   5 Temmuz

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler (xxx), Eren Özçelik (xxx), Mehmet Yılmaz Çalışır (xxx)

İSKENDERUNSPOR AŞ: Ramazan (xxx) - İsmail (xxx), Hakan (xx),(Dk 46 Emre  xxx), Enes (xx), Ahmet (xx), Osman (xx), (Dk 79 Kadir xx), Murat (xx), (Dk 66 Nureddin xxx) Onur (xxx), Ethem (xxx), Metehan (xxx), İrfan (xxx)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTEL: Onur (xx) - Murat Şimşek (xx), Murat Sevimler (xx), Hüseyin (xxx), Ali Berke (xxx), Ahmet Ülük (xxx), (Dk 79 Samet xx),  Mutlu (xxx), Ahmet Buğrahan (xx), Alp (xxx), Berkay (xxx), (Dk 79 Talha xx), Batuhan (xxx)

GOLLER:   Dk. 52 - Dk. 75 Emre,  Dk. 64 Metehan (İskenderunspor), Dk. 7 - Dk. 44 Batuhan, 90+3 (P) Samet ( Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 4'üncü hafta mücadelesinde İskenderunspor, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor ile 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip, 7'inci ve 44'üncü dakikada Batuhan'ın golleri ile soyunma odasına 2-0 önde gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında İskenderunspor, 52'inci dakikada Emre ile farkı 1'e indirdi. Ev sahibi ekip, 64'üncü dakikada Metehan'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. İskenderun ekibi, Emre'nin 75'inci dakikada attığı gol ile ile 3-2 öne geçti. 90+3'te konuk takımın kazandığı penaltı vuruşunu Samet gole çevirince skor 3-3'e geldi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.


Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 3-3

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 3-3

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