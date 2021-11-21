Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-1

KUŞADASI, AYDIN (DHA) -

STAT: Kuşadası Özer Türk

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadasıspor, 13'üncü hafta maçında evinde Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekip maçın henüz 1'inci dakikasında Batuhan'ın golüyle öne geçerken, Kuşadasıspor bu gole 36'ncı dakikada Hayrullah ile yanıt verdi. Siyah-beyazlılar, 90'ıncı dakikada Murat'ın golüyle galibiyete uzandı: 2-1. Bu sonuçla evindeki namağlup unvanını koruyan Kuşadasıspor 23 puana ulaşırken, Alanya ekibi 16 puanda kaldı.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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