Başkent ulaşımında tek kart dönemi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Ankaramızda, tek kartla bütün ulaşımı gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi. Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın ise, "Sincan ve Kayaş arasında her 5 dakikada bir banliyö işletilecektir" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım kartı olan Ankarakart'ın, Devlet Demiryolları tarafından hizmete sunulacak olan banliyö hatlarında da kullanılması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna ile TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın arasında entegrasyon protokolü imzaları atıldı. İmza Töreni'nde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Tuna, "Bugün Ankara'mızda, tek kartla bütün ulaşımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Banliyö hatlarında, otobüslerde ve özel halk otobüslerinde geçerli olacak Ankarakart'la inşallah bundan sonra vatandaşlarımız tek kartla bütün ulaşımlarını halletmiş olacaklar. İnşallah Yenikent bölgesine de banliyö hattı uzanacak. Sincan'dan iki istasyonla Yenikent'e kadar banliyö hattımız devam etmiş olacak" şeklinde konuştu.

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ise şöyle konuştu:

"Son yıllarda Demiryollarında büyük yatırımlar yapılıyor. Bu önemli yatırımlar arasında Başkentray'da yer almaktadır. Yüzde 90 ilerleme sağladık. İnşallah Yüksek Hızlı Trenlerimizle birlikte yani Mart'ın ilk çeyreğinde çalışmaya başlayacak. Ankaralılara metro standardında demiryolu ulaşım hizmeti vermek üzere projenin sonuna doğru geldik. Sincan ve Kayaş arasında her 5 dakikada bir banliyö işletilecektir. Başkent'te toplu ulaşım araçlarında kullanılmakta olan Ankarakart'ın Başkentray'a da entegre edilmesi protokolü bütün Ankaralılara hayır olsun."

Tören, atılan imza ve tokalaşma sonrası hatıra fotoğrafı çektirerek son buldu.