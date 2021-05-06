Başkent Trafik ve Kaza Mağdurları Derneğinden "sevdiklerinizi üzmeyin" çağrısı
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Başkent Trafik ve Kaza Mağdurları Derneğinden "sevdiklerinizi üzmeyin" çağrısı

Başkent Trafik ve Kaza Mağdurları Derneğinden 'sevdiklerinizi üzmeyin' çağrısı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Başkent Trafik ve Kaza Mağdurları Derneği Başkanı Seffan Kılınç, trafik terörünün kurallara uyularak durdurulabileceğini söyledi.

Başkent Trafik ve Kaza Mağdurları Derneği Başkanı Seffan Kılınç, trafik terörünün kurallara uyularak durdurulabileceğini söyledi.

Kılınç, Trafik Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazalarına "dur" diyebilmek, trafik kurallarına daha çok riayet edilmesi ve vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla derneği kurduklarını belirtti.

Son 10 yılda trafik kazaları nedeniyle yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Kılınç, "Ciddi manada mağduriyetler söz konusu oluyor. Mağdur arkadaşlarımıza gerek maddi gerek manevi olarak desteklerimizi sunuyoruz. Hayattan kopmamaları için, hayata yeniden gülümseyebilmeleri için bunu yapmalıyız. Trafik kurallarıyla ilgili bakanlığımızla da irtibata geçip alınması, uyulması gerekli olan tedbirler, bu kurallar çerçevesinde nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kılınç, trafik kazalarının önüne geçilmesi için kurallara uyulması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Trafik terörünün en büyük sebeplerinden başta geleni, kurallara uymamak. Bu kurallara her vatandaşın azami bir şekilde uymasını talep ediyoruz. Çünkü sevdiklerimizi üzmek istemiyorsak özellikle bu kurallara uymak zorundayız. Önceki yıllarda tatil günlerinde trafik kazaları çok ciddi oranda artıyordu. Başkalarının canını yakmayalım ve artık bu trafik terörüne hep birlikte 'dur' diyelim. Bunu hep birlikte el birliği ile kurallara uyarak durdurabiliriz. Durdurmaya da gayret edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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