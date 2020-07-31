Başkent'ten kadına şiddete karşı yükselen yanıt 'Turuncu maske'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkent'ten kadına şiddete karşı yükselen yanıt 'Turuncu maske'

Başkent'ten kadına şiddete karşı yükselen yanıt 'Turuncu maske' Hazırladığı projelerde dünya belediyeleri arasında dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Kadına Şiddete Hayır" kampanyasına destek veriyor.

31.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:46

Başkent'ten kadına şiddete karşı yükselen yanıt 'Turuncu maske'

ANKARA - Hazırladığı projelerde dünya belediyeleri arasında dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Kadına Şiddete Hayır" kampanyasına destek veriyor. Pandemi sürecinde işsiz kalan terziler için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan atölyede dikilen turuncu renkli maskeler toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla erkek vatandaşlara dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından yürütülen projeye Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Uluslararası Demokrasi Enstitüsü'nün haziran ayında düzenlenen "Covid-19 Kadın Liderler Buluşuyor Zirvesi"ne dünya belediyeleri ile birlikte katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddet konusunda "Turuncu Maske" projesiyle farkındalık kampanyasını kazanan belediyelerden biri oldu. "Kadına Şiddete Hayır" kampanyasına destek vermek amacıyla Kadın Danışma Merkezi tarafından yürütülen turuncu maske projesi ile dünyanın dikkatini çeken Büyükşehir Belediyesi, maskelerin üretiminde de kadın terzilerle çalıştı.

Kadın elinden çıkan maskeler

Pandemi sürecinde işsiz kalan terziler için Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi'nde kurulan atölyede istihdam edilen kadın terziler tarafından dikilen turuncu maskeler, Başkent'te erkek vatandaşlara dağıtıldı. Kuzey Yıldızı Maske Atölyesinde turuncu maskeleri diken terzi Filiz Dügeroğlu, "Kadına şiddete karşı farkındalık olsun diye turuncu maske üretiyoruz. Türkiye'de kadına şiddet çok fazla ve artık dursun istiyoruz. Şiddete hayır diyoruz" sözleriyle paylaştı. Şiddet gören kadınlara destek olmak istediklerini söyleyen Songül Coşkun adlı bir diğer terzi de, "Şiddet gören kadınlara destek olmak amacıyla bu maskeleri dikiyoruz. Her zaman onların yanındayız. Şiddete kesinlikle hayır diyoruz" dedi.

Farkındalık için erkekler de destek veriyor

Başkent'te toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla "kadına şiddete hayır" demek için üretilen 5 bin adet turuncu maske dağıtımına Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Belediye Meclis üyesi Lale Bektaş da katılarak destek verdi. Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanında Kadın Danışma Merkezi çalışanları tarafından dağıtılan turuncu maskeleri takan erkek vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin farkındalık kampanyasına katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Başkent'ten kadına şiddete karşı yükselen yanıt 'Turuncu maske'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı 3. Sayfa
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Politika
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Güncel
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum 3. Sayfa
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Tuma Çelik Özgür Özel Hulusi Akar Fatih Sultan
Magazin Beyonce Can Yaman Şeyma Subaşı İzzet Yıldızhan
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bayram
Şu an buradasınız: Başkent'ten kadına şiddete karşı yükselen yanıt 'Turuncu maske' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 14:28:58. #1.15#
title