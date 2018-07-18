Başkent'teki Parklara 24 Saat Kameralı Gözetim

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te ilk etapta merkez ve bazı ilçelerdeki 20 parka güvenlik kamerası sistemi kuracak.

Başkent'teki parkları daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu parkları, 7 gün 24 saat gözetleyecek kamera sistemleri kuracak.

Güvenlik kamerası sistemi için ilk pilot uygulama, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 parkta başlatılacak. Güvenlik kamerası sistemleri daha sonra diğer parklara da takılarak yaygınlaştırılacak.

Elektronik ortamdan da izlenebilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı işbirliği ile Başkent'teki 20 parka yerleştirilecek güvenlik kamera sistemiyle vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin internet adresinden de parkları canlı olarak izleyebilecek.

Acil yardım butonu da konulacak

Parklar ve çocuk oyun alanlarına kamera sisteminin yanı sıra "acil yardım butonları" da konulacak. Vatandaşlar, herhangi bir olumsuzluk durumunda bu butonlara basacak. Butona basılmasıyla birlikte, o parka en yakın emniyet güçleri parka yönlendirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, güvenlik kameraları ve acil yardım butonları ile madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçmeyi hedefliyor. - ANKARA