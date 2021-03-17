Daha önce başka hayvanlara da saldırmış
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Daha önce başka hayvanlara da saldırmış

17.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:41
Daha önce başka hayvanlara da saldırmış

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir spor salonunun bahçesinde uyuyan kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir spor salonunun bahçesinde uyuyan kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, hamile kedinin sahibi bu olayın ilk olmadığını, kadının daha önce de farklı hayvanlara aynı saldırıda bulunduğunu söyledi.

Olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelmişti. Bir spor salonunun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğramıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye yaklaşarak bir anda sertçe vurduğu ve uzaklaştığı görülmüştü. Acımasız kadın daha sonra korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlatmıştı. Kedi korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtarmıştı. Yaşananları kedinin sahibi İHA muhabirine anlattı.

"KEDİYİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR"

Kadının daha önce başka hayvanlara da saldırılarda bulunduğunu belirten kedinin sahibi Şeyda Başaran, "Her zamanki gibi spor salonumuzu açmıştık. Biz içeride üyelerle ilgilenirken maalesef böyle bir olay yaşanmış. Biz de kayıtlara baktığımızda böyle bir olayla karşılaştık. Bizim kedimiz herkesin sevdiği, günde 150-200 kişinin sevdiği, sevip okşadığı bir kedi. Kedimiz hamile ve doğumu çok yakın zaten. Kedi bizim, en az 1.5 senedir burada. Biz de düzenli olarak kendisine mamasını ve suyunu veriyoruz. Geceleri ise kediyi içeri alıyoruz. Biz polis ekiplerine de haber verdik. Bu kadınla ilgili yaşanan ilk olay değilmiş sanırım, bize gelen mesajlarda öyle söylediler. Bizim amacımız, başka hayvanlar bunları yaşamasın. Çünkü hamile bir kediye gelip bu şekilde davranıyor ve hırsını alamayıp geri dönüp çanta fırlatıyor. Kediyi öldürmek istiyor. Kadın bulunsun ki başka hayvanlara zarar vermesin" dedi.

(Mehmet Kalay - Mustafa Cenik/İHA)

Daha önce başka hayvanlara da saldırmış
Daha önce başka hayvanlara da saldırmış
Daha önce başka hayvanlara da saldırmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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