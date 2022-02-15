Başkent'teki Halk Ekmek büfe sayısı 421'e yükseldi

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, bir tanesi yeni olmak üzere toplam 12 satış büfesi için noter huzurunda canlı yayında kura çekilişi gerçekleştirdi. 2022 yılının ilk kura çekilişinde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak ve Polatlı'da toplam 12 adet ekmek satış büfesi yeni sahiplerini bulurken, kent genelinde ekmek satış büfe sayısı 421'e yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmek satış büfelerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Başkentlilere daha kaliteli hizmet vermek ve artan talebi karşılamak amacıyla hizmet ağını genişleten Halk Ekmek Fabrikası, 2022 yılının ilk ekmek satış büfesi çekilişini Ankara 12. Noteri huzurunda gerçekleştirdi. Altındağ'da 3, Çankaya'da 2, Keçiören'de 4, Mamak'ta 2 ve Polatlı'da 1 tane olmak üzere toplam 12 ekmek satış büfesi çekilişi, ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. Halk Ekmek Fabrikası Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekilişinde biri ilk kez açılacak 12 ekmek satış büfesi sahiplerini buldu. Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi'nin de katıldığı çekilişte sözleşmesi sona eren ve çeşitli sebeplerle boş bulunan 12 ekmek büfesi için 134 vatandaş başvuruda bulundu. Kura çekilişi sonunda 12 hak sahibi iki yıllığına ekmek satış büfelerini işletmeye hak kazandı.

Lezzet durağı halk ekmek ürün yelpazesini de genişletiyor

Son yapılan çekilişle birlikte Ankara genelinde ekmek satış büfe sayısının 421'e yükseldiğini belirten Sevdi, el değmeden ve hijyenik koşullarda üretilen ekmek çeşitleri başta olmak üzere Ankara simidi ve unlu mamullerin sayısını da çeşitlendirerek artırmayı sürdüreceklerini söyledi. Başkentlilerin severek ve güvenle tükettiği ekmek ürünlerine ilginin her geçen gün arttığını ve günlük ekmek üretiminin yaklaşık 1 milyona çıkarıldığını vurgulayan Sevdi, şu bilgileri verdi:

"Halk Ekmek Fabrikası 421 büfeye ve aynı zamanda fabrika satış mağazalarına günün her saatinde ekmeği ulaştırarak değerli Ankaralılara en iyi hizmeti vermeye gayret ediyor. Her zaman olduğu gibi bu hizmet anlayışını ilke edindik. Pandemi döneminden geçtiğimiz için ekmek büfelerimizde başta hijyen tedbirleri olmak üzere, tüketici memnuniyeti ve güler yüzlü hizmet anlayışını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Değişim ve dönüşüm dönemini başlatmış bulunuyoruz. Bu dönemde teknolojik yatırımlara da önem vermeye başladık. 2022 yılında birtakım projelerimiz var. AR-GE ve ÜR-GE ekibimiz gerek mevcut ekmek çeşitlerinde gerekse unlu mamullerde ürün yelpazemizi sürekli zenginleştiriyor. Önümüzdeki günlerde de ekşi mayalı üç yeni ekmeğimizi dahil etmeyi planlıyoruz."

Halk Ekmek Fabrikası; 421 Halk Ekmek Satış Büfesi başta olmak üzere 7 Başkent Market Şubesi, 4 Fabrika Satış Mağazası ve 3 Başkent Büfesi ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. - ANKARA