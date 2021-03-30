Başkent'teki FETÖ operasyonunda 19 kişi yakalandı

Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin siber mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarında faaliyet gösterip, büfe/ankesörlü hatlardan mahrem sorumlularla haberleştikleri tespit edilen 26 şahıstan 19'u yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin siber mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarında faaliyet gösterip, büfe/ankesörlü hatlardan mahrem sorumlularla haberleştikleri tespit edilen 26 şahıstan 19'u yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin siber mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarında faaliyet gösterip, büfe/ankesörlü hatlardan mahrem sorumlularla haberleşen 26 kişiyi tespit etti. Harekete geçen Terörle Mücadele ekipleri, eş zamanlı düzenlediği operasyon ile tespit edilen 26 şahıstan 19'unu yakalayarak gözaltına aldı. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı