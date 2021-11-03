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Başkent'teki cinayetin zanlıları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'teki cinayetin zanlıları tutuklandı

Ankara'da bir kişiyi darp ederek ölümüne sebep olmaktan gözaltına alınan şahıs ve olay sırasında yanında bulunan dini nikahlı eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da bir kişiyi darp ederek ölümüne sebep olmaktan gözaltına alınan şahıs ve olay sırasında yanında bulunan dini nikahlı eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

1 Kasım Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde meydana gelen cinayetin detayları belli oldu. Edinilen bilgiye göre, sırt üstü yatar halde ölü bulunan ve ilk incelemede darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen Tulgay Ardıç'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darba bağlı olarak morluklar oluştuğu, sol kulak kısmında da kesik olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı evde dini nikahlı olan G.A. isimli erkek ile K.İ. isimli kadının yaşadığı, maktul Tulgay Ardıç'ın G.A.'nın arkadaşı olduğu ve ikamette misafir olarak kaldığı belirtildi. Olay günü iddiaya göre Tulgay Ardıç'ın K.İ.'ye sarkıntılık yaptığı, bunu öğrenen G.A.'nın Ardıç'ı darp ederek öldürdüğü kaydedildi.

Olay sonrası kaçarak ticari taksi ile uzaklaşan G.A. ve K.İ.'nin Samsun yolu Elmadağ istikametine doğru hareket ettiği tespit edildi. Kırıkkale il girişlerinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan taksideki G.A. ile K.İ. emniyet ekiplerince yakalandı. 2 Kasım Salı günü mahkemeye çıkarılan G.A. ve K.İ., tutuklanarak cezaevine götürüldü. - ANKARA

Başkent'teki cinayetin zanlıları tutuklandı

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