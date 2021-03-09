- Başkent'teki asansör ve yürüyen merdivenlere bakım işlemi
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- Başkent'teki asansör ve yürüyen merdivenlere bakım işlemi

09.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:00

- Başkent'teki asansör ve yürüyen merdivenlere bakım işlemi Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

- Başkent'teki asansör ve yürüyen merdivenlere bakım işlemi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğü; Metro ve ANKARAY başta olmak üzere alt ve üst geçitlerdeki asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımlarını dışarıdan hizmet almak yerine kendi ekipleriyle gerçekleştiriyor. Yayalar başta olmak üzere kentte yaşayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenler ile asansörlerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek için 7/24 yoğun mesai harcıyor.

Asansörler artık daha güvenli

Asansör ve Yürüyen Merdiven Birim Şefi Yunus Emre Bostancı, bakım ve onarım çalışmalarını dışardan temin yoluyla değil kendi ekipleriyle yapmaya başladıklarını belirterek, "1 Nisan 2019 tarihinde yapılan tüm incelemelerde asansörlerin kırmızı etiketli olduğu tespit ettik. İvedi şekilde kendi bünyemizde kurduğumuz asansör revizyon ekipleri ile bu asansörleri güvenli hale getirerek, geçerli ve güvenli etiketlerini aldık. Tasarruf odaklı çalışmalarımız ile tüm revizyon işleri kendi atölyemizde yapılan imalatlar sonucunda gerçekleştirildi" bilgisini verdi.

- Başkent'teki asansör ve yürüyen merdivenlere bakım işlemi
- Başkent'teki asansör ve yürüyen merdivenlere bakım işlemi
- Başkent'teki asansör ve yürüyen merdivenlere bakım işlemi
- Başkent'teki asansör ve yürüyen merdivenlere bakım işlemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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