Başkent'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı
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Başkent'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı

Ankara-İstanbul otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı
Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı

Ankara-İstanbul otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Ankara-İstanbul yolu istikametinin 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolu yağışının kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan bir araç, önündeki tıra çarptı. Kazaya arkadan gelen 7 araç daha karıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada aynı araçta bulunan 2'si erkek toplam 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Başkent'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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