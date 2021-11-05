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Başkent'te zincirleme kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te zincirleme kaza kamerada

Ankara'nın Sincan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 06 BVB 283 plakalı araç, Polatlı Caddesi'nden Bosna Caddesi istikametine geçmek isterken Fırat Caddesi kavşağına geldiğinde U.Y. idaresindeki 06 AP 9178 plakalı araçla çarpıştı. Kazaya karışan araçlar, savrularak kırmızı ışıkta bekleyen E.Ö. idaresindeki 06 BPJ 324 plakalı araca çarptı. Araçların hasar gördüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

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