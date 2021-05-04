Son dakika haber: Başkent'te zincirleme kaza: 2 yaralı
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Son dakika haber: Başkent'te zincirleme kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Başkent'te zincirleme kaza: 2 yaralı -Otomobil kargo kamyonunun altına girdi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Başkent'te zincirleme kaza: 2 yaralı

-Otomobil kargo kamyonunun altına girdi

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu Optimum AVM yakınında meydana gelen kazada, 06 BVM 197 plakalı otomobil 06 BG 5918 plakalı kargo kamyona arkadan çarptı. 06 BIH 595 plakalı otomobil ise 06 BVM 197 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

Son dakika haber: Başkent'te zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haber: Başkent'te zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haber: Başkent'te zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haber: Başkent'te zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

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